Wetter : Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen mit Regen und Gewittern zu rechnen. Nach einem heiteren Start in den Tag sind ab Dienstagabend einzelne Schauer und Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte.

Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad. Insbesondere der Südosten sei von Schauern und Gewittern betroffen, die sich im Laufe der Nacht zum Mittwoch Richtung Norden ausbreiten sollen. Örtlich könne es zu Starkregen und stürmischen Böen kommen.

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen im Westen mit heiterem und sonnigem Wetter, im Osten mit wechselnder Bewölkung. Anfangs könne es dort etwas regnen und vereinzelt schauern, ab dem Mittag bleibe es dann meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad, im höheren Bergland bei 22 Grad. Am Donnerstag wird es laut Wetterbericht zunächst sonnig oder leicht bewölkt und trocken, ehe am Mittag mehr Wolken aufziehen. Vor allem im Westen seien Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. Dabei könne es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Es werden Höchstwerte von 28 bis 32 Grad erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-827277/2

(dpa)