Regen und milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Regenschauer geht auf Piesport nieder. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen regnen und auch etwas milder werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, beginnt der Tag mit einer dicken Wolkendecke.

Dazu regnet es. Am Nachmittag wird es gebietsweise trocken bei Höchsttemperaturen zwischen drei und sieben Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, allerdings fällt nur noch örtlich Regen. Die Temperaturen sinken auf fünf Grad im Saarland und null Grad im Westerwald.

Auch am Dienstag dominieren laut Vorhersage graue Wolken den Himmel. Hinzu kommt schauerartiger Regen. Es bleibt mild mit sechs Grad in den Hochlagen und elf Grad am Rhein. Im Bergland können steife Böen wehen. In der Nacht zu Mittwoch ist es bedeckt mit gelegentlichen Schauern. Die Meteorologen rechnen mit maximal sechs Grad.