Wetter : Regen und Nebel: Zeitweise heiter

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet die Menschen in den kommenden Tagen Regen und Nebel. Zeitweise ist aber auch heiteres Wetter dabei, wie der Deutsche Pressedienst (DWD) in Offenbach am Dienstagmorgen mitteilte.

Im Tagesverlauf setzt im Osten länger andauernder Regen ein, der erst zum Nachmittag und Abend von Westen her nachlässt. Die Höchstwerte liegen bei Dauerregen und in Hochlagen bei etwa acht Grad, sonst bei neun bis zwölf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es trocken und klar, gebietsweise neblig. Die Tiefstwerte sinken auf etwa fünf Grad in der Pfalz, sonst auf vier bis ein Grad. Im Norden kann es verbreitet Frost geben. Am Mittwoch ist es zunächst wechselnd bewölkt, gebietsweise auch neblig-trüb. Im Tagesverlauf ist es dann aber zunehmend heiter. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad, vom Saarland bis zur Pfalz örtlich 19 Grad. Im höheren Bergland liegen die Werte bei etwa 11 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-524028/2

(dpa)