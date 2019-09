Regen und Wind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Ein Mann geht mit einem Regenschirm in der Hand durch die Fußgängerzone in Mainz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Offenbach Wolken und Schauer wechseln sich am Freitag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Ab dem Mittag sind einzelne Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu werde es windig. Von Nordwesten her seien im Tagesverlauf aber zunehmend Auflockerungen zu erwarten.

