Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Am vierten Advent wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft und regnerisch. Der Sonntag startet bewölkt mit zeitweise schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

