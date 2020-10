Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Passant geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet die Menschen ungemütliches Herbstwetter. Die Temperaturen bleiben jedoch mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteile. Am Mittwoch lockert der Himmel zunächst noch etwas auf, am Nachmittag bleibt es weitgehend trocken.

Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.