Regenfälle lassen Pegelstände an Mosel und Rhein ansteigen

Trier/Koblenz Nach kräftigen Regenfällen sind die Pegelstände an den Flüssen in Rheinland-Pfalz stark angestiegen. An der Mosel in Trier lag der Pegelstand am Freitagmittag bei rund 7,40 Metern - das sind gut vier Meter über dem mittleren Wasserstand.



Wie das Hochwassermeldezentrum in Mainz mitteilte, wird der Fluss bis Samstagmorgen noch weiter anschwellen. Dann werde der Höchststand von 7,70 bis 7,90 Metern erreicht sein. Im Anschluss sollen die Wasserstände bis mindestens Sonntagabend fallen.

Grund für das Hochwasser seien starke Niederschläge in Deutschland und den französischen Vogesen, wo die Mosel entspringt. Die Mosel mündet bei Koblenz in den Rhein. Die Wasserstände sollen deshalb auch dort steigen. Bereits am Freitagmittag überschritt der Rhein die Meldehöhe von 5,00 Metern am Pegel Koblenz um 4 Zentimeter. Die Höchststände werden für die Nacht auf Sonntag mit Werten zwischen 5,50 und 5,70 Metern vorhergesagt.