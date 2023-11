Unwetter Regenfälle sorgen für Hochwasser

Infolge von Regenfällen im Schwarzwald und in der Schweiz stiegen die Wasserstände am Oberrhein laut Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz in jüngster Zeit stark an. In der Nacht zum Dienstag stiegen die Wasserstände auch an Nahe und Glan stark an, hieß es. An den kleinen Zuflüssen im Oberlauf des Glans und am Nahe-Pegel Nohfelden wurden demnach um Mitternacht Höchststände im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers erreicht.