Regenfälle und Gewitter wüten: DfB-Pokal betroffen

Koblenz/Saarbrücken/Sandhausen Starke Regenfälle haben in Teilen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Baden-Württemberg am Freitagabend zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Rheinland-Pfalz waren besonders die Städte Neuwied und Koblenz betroffen.

Hier wurden Gullydeckel aufgeschwemmt und Straßen teils überflutet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte.

In Baden-Württemberg verzögerte sich der Anstoß des DfB-Pokalspiels zwischen den Fußballclubs SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach wegen eines Gewitters. Bei heftigem Regen war zwischenzeitlich auch das Flutlicht im Hardtwald-Stadion des Fußball-Zweitligisten Sandhausen ausgegangen. Die Zuschauer in den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.