später lesen Regenjacken-Wetter: Schauer und Gewitter ziehen auf FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Twittern

Teilen



Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen die Regenjacke auspacken. Ein Tief über Oberitalien führt in den kommenden Tagen feucht-warme Luft heran und sorgt für Schauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. dpa