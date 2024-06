Wetter Regenpause in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich nach einem regnerischen Mittwoch auf Sonnenstrahlen und einen trockenen Rest der Woche einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Mittwoch aber zunächst stark bewölkt bis bedeckt bei höchstens 18 Grad im Norden und bis zu 23 Grad im Süden. Dazu regne es zeitweise schauerartig. Auch Gewitter, vereinzelt mit starken Böen, seien nicht ganz ausgeschlossen.