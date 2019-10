Regenreiche Aussichten für Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine Passantin mit Regenschirm geht eine Freitreppe herunter. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen immer wieder regnen. Im Laufe des Mittwochs soll es von Südwesten her nass werden, wie die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

