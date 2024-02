Wetter Regenschauer an Rosenmontag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät Karnevalisten am Rosenmontag noch zu einem „Kostüm mit einer regenfesten Kopfbedeckung“ oder einem Schirm in der Tasche. Es ist stark bewölkt in Rheinland-Pfalz und im Saarland, gebietsweise fallen Regenschauer, teils lockert der Himmel von Westen her auf, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen am Rosenmontag auf 8 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen auf um die 6 Grad.