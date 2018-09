später lesen Regenschauer und 13 Grad: Spätsommer geht die Puste aus FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Dem Spätsommer geht in Rheinland-Pfalz und dem Saarland allmählich die Puste aus. Zwar erwarten die Meteorologen für Sonntag noch einmal Sonne und Temperaturen von bis zu 19 Grad - doch ab kommender Woche ist damit erst einmal Schluss: Bereits am Montag ziehen von Nordwesten Regenschauer und Gewitter über das Land, die Höchsttemperaturen liegen bei kühlen 10 bis 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. dpa