Nach viel blauem Himmel und Sonnenschein löst der Regenschirm am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sonnenbrille ab. Am Vormittag ziehen von Südwesten Wolken auf, die im Laufe des Tages teils gewittrige Regenschauer bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. dpa