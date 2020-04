Regenwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Nach einer längeren Trockenphase wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in dieser Woche ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es die Woche über wechselhaft und deutlich kühler.

Bereits am Mittwoch soll es immer wieder zu Schauern kommen, die Höchstwerte liegen hier noch bei 16 bis maximal 21 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag wird es dann mit 13 bis maximal 17 Grad etwas kühler und regnerisch. Auch der Feiertag am Freitag wird wechselhaft bei 13 bis 16 Grad. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen. In den Nächten bleibe es aber vergleichsweise warm, sagte eine Meteorologin des DWD: Bodenfrost sei nicht zu erwarten.