Regierung: Felssturz auf Gleise verursacht Millionenkosten

Kestert Rund ein Viertel aller rechtsrheinischen Güterzüge zwischen Wiesbaden und Koblenz wird sehr weiträumig umgeleitet. Heruntergekrachtes Schiefergestein blockiert weiter die Gleise nahe der Loreley.

Nach dem Felsrutsch auf Europas meistbefahrener Güterzugstrecke Mitte März rechnet die Bundesregierung mit Folgekosten in Millionenhöhe. Laut Deutscher Bahn sei „nach ersten groben Schätzungen von Gesamtkosten in Höhe von mehreren Millionen Euro auszugehen“, erklärte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Mainzer Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner (Grüne). Der betroffene Steilhang im Mittelrheintal bei Kestert nahe dem berühmten Loreley-Felsen sei im Eigentum der Bahntochter DB Netz AG. „Ein Versicherungsschutz besteht nicht“, teilte das Ministerium mit.

Am 15. März waren hier schwere Schieferplatten auf die Schienen am Rhein gekracht. Verletzte gab es nicht. Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Sie bleiben vorerst gesperrt. Die Deutsche Bahn war nach eigenen Worten Ende März davon ausgegangen, „den Betrieb noch im April wiederaufzunehmen“. Experten arbeiten unter Hochdruck an der Hangsicherung mit riesigen Netzen.