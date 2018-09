Regierung hat 6400 soziale Wohnungen gefördert

Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition hat zur Halbzeit erst knapp ein Drittel ihres Ziels der Schaffung von sozialem Wohnraum erreicht. Seit 2016 seien rund 6400 neue und bestehende Wohnungen als sozialer Wohnraum geschaffen worden, der gefördert wird. dpa

Das geht aus einer Antwort des Bauministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Im Koalitionsvertrag von 2016 hatten SPD, FDP und Grüne vereinbart, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 die Entstehung von 20 000 neuen sozialen Wohnungen zu schaffen. Aus den Zahlen in der Antwort des Bauministeriums lässt sich aber eine steigende Tendenz ablesen. Bis zum 31. August wurden in den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz 665 bestehende Wohnungen in Sozialwohnungen umgewandelt. Im gesamten Jahr 2017 waren dies 584 Wohnungen und 2016 lediglich 311 gewesen.

Kleine Anfrage

Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz