Regierung sichert sorgfältige Prüfung von RAG-Antrag zu

Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) hat den Bürgern des Landes eine sorgfältige und objektive Entscheidung über den geplanten Grubenwasseranstieg in früheren Kohlegruben zugesichert. „Dies ist keine politische Entscheidung“, sagte Jost am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. Die Abgeordneten forderten in einer von CDU, SPD und der Linken beschlossenen Erklärung unter anderem, den Grubenwasseranstieg nur zu genehmigen, „wenn Risiken für Mensch und Umwelt zuverlässig ausgeschlossen werden“. dpa