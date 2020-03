Regierung stellt Nachtragshaushalt wegen Corona-Krise vor

Malu Dreyer (SPD, M), Volker Wissing (FDP) und Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen) bei einer Pressekonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die Corona-Krise hat die Kosten für das Gesundheitswesen in die Höhe schnellen lassen. Die unter wegbrechenden Erlösen leidenden Unternehmer will das Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützen. All das soll Teil eines Nachtragshaushalts werden, den die rot-gelb-grüne Landesregierung heute in Mainz vorstellen wird.



Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) werden die Einzelheiten dazu erklären.

Konkret soll das Ausgabengesetz mit einem Umfang von 650 Millionen Euro neben den Mehrausgaben im Gesundheitswesen auch zusätzliche Bürgschaften für Landeskredite an Unternehmen abdecken. Der Vorsitzende der oppositionellen CDU-Fraktion, Christian Baldauf, forderte am Montag, der Nachtragshaushalt müsse mindestens eine Milliarde Euro umfassen. Er sagte: „Ohne die Betriebe unseres Mittelstandes geht in unserem Land nichts. Sie stellen Hunderttausende von Arbeitsplätzen zur Verfügung. Es geht hier um Existenzen, um Familien mit Kindern, die auch nach Überwindung der Corona-Krise eine Perspektive brauchen.“