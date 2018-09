später lesen Regierung stockt Mittel an Kommunen für Integration auf FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Kreise, Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sollen nach dem Willen der Ampel-Regierung künftig die Hälfte statt ein Drittel der Integrationspauschale des Bundes bekommen. In diesem Jahr sollten die Kommunen zusätzlich 58,4 Millionen Euro und im nächsten Jahr weitere 48 Millionen Euro erhalten, kündigte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag in Mainz an. dpa