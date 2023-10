Israel Regierung und Landtag verurteilen Gewalt gegen Israel

Die Landesvorsitzenden der Ampel-Regierung sowie der Oppositionsparteien von CDU und Freien Wählern schlossen sich der Erklärung der Bundesvorsitzenden an: „Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung in Mainz. „Wir sind unseren Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden“, heißt es in dem Text. Nach dem Großangriff der Hamas hatten die Vorsitzenden der Ampel- und der Unionsparteien im Bund bereits am Sonntag die Verbundenheit Deutschlands mit Israel in einer gemeinsamen Erklärung betont.