Regierung will nicht auf Bürgernähe verzichten

Die geplante Kommunalreform in Rheinland-Pfalz soll nach Ansicht der Landesregierung nicht zu weniger Bürgernähe führen. „Man will diese Bürgernähe auf keinen Fall aufgeben“, sagte von Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz. dpa