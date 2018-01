später lesen Regierung will Überprüfung für Betreuer in Gefängnissen Teilen

Religiöse Betreuer in rheinland-pfälzischen Gefängnissen müssen nach dem Willen der rot-gelb-grünen Landesregierung künftig eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Um eine Bedrohungslage angesichts möglicher Radikalisierungstendenzen zu verhindern, wolle das Land Betreuer einsetzen, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, erklärte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Dienstag in Mainz. Auf die Überprüfung könne in der Regel verzichtet werden, wenn sich ein Betreuer in der EU ausbilden ließ und innerhalb der letzten fünf Jahre maximal ein Jahr außerhalb der EU wohnte. Das Kabinett billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf. dpa