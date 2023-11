Exklusiv Nach Regierungs-Brief an den SWR: CDU spricht von „Skandal“ und will Rundfunkrat einschalten

Ein Beschwerdebrief der rheinland-pfälzischen Regierung an den SWR hat für scharfe Kritik aus der Opposition im Landtag gesorgt. Die CDU spricht von einem Skandal und fordert „eine umfassende Aufklärung zur versuchten Einflussnahme durch SPD-Staatssekretärin Heike Raab auf die Berichterstattung“, sagte Landesparteichef Christian Baldauf unserer Zeitung. Er habe den SWR in einem Schreiben deshalb aufgefordert, den Schriftverkehr zwischen Landesregierung und SWR in einer öffentlichen Sitzung des Rundfunkrates zu behandeln. „Sollten sich die Vorgänge dabei bestätigen, muss das Konsequenzen haben“, so Baldauf.