Regierungschef Hans: Werden beim Impfen nicht nachlassen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa

Tholey/Saarbrücken Das Saarland will beim Impfen gegen das Coronavirus nicht nachlassen. Das Land erreiche sowohl bei der Grundimmunisierung als auch bei den Auffrischungsimpfungen bundesweite Spitzenwerte - die Regierung werde nun weiter alles daransetzen, „den Impfturbo am Laufen“ zu halten, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch anlässlich einer Sonderimpfaktion der Gemeinde Tholey.

Diese besuchte er gemeinsam mit dem Leiter des bundesweiten Corona-Krisenstabes, Generalmajor Carsten Breuer.

Breuer betonte, dass die Impflogistik funktioniere und ausreichend Impfstoff vorhanden sei. „Jeder kann sich heute überall in Deutschland impfen lassen - ohne zu warten“, erklärte er. Regierungschef Hans sagte, Impfungen seien die beste Chance, aus der Pandemie rauszukommen. „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit großem Engagement und flächendeckenden Impfangeboten gut durch die Omikron-Welle kommen.“

© dpa-infocom, dpa:220209-99-51049/3

(dpa)