später lesen Regierungschefin Dreyer ruft Briten zu Einbürgerung auf FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Briten im Land angesichts von Unsicherheiten wegen des geplanten Brexits zur Einbürgerung aufgerufen. „Die Briten sind inzwischen die Gruppe Nummer eins, was das Thema Einbürgerung betrifft“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. dpa