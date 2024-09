Parteitag Regierungspartei SPD vor neuer Ära

In der mächtigen rheinland-pfälzischen Regierungspartei SPD beginnt an diesem Samstag eine neue Ära. Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49) wird voraussichtlich zur Nachfolgerin von Roger Lewentz gewählt. Dem 61-Jährigen ist damit zum Ende seiner Karriere in der Landespolitik ein geräuschloser Stabwechsel gelungen, den viele nicht für möglich gehalten hatten. Er steht seit rund 22 Jahre an der Spitze der Partei.