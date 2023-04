Deutschlandticket startet Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets: Was man dazu wissen muss

Trier · Ab Mai kann man mit dem 49-Euro-Ticket den gesamten Nahverkehr in Deutschland nutzen. Das Ticket kann ab sofort gekauft werden. Was man dazu wissen muss und warum unter 18-Jährige das Ticket noch nicht per App kaufen können.

03.04.2023, 12:58 Uhr

Ab Montag kann man das Deutschlandticket kaufen. Foto: dpa Foto: dpa/David Young

Für die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) ist der Verkaufsstart des Deutschlandtickets an diesem Montag „eine Revolution im Personennahverkehr“. Mit dem Ticket werde erstmals eine dauerhafte, bundesweite Ticketlösung etabliert, die Verbundgrenzen überwinde. Nutzen kann man das 49-Euro-Ticket ab Mai – und zwar deutschlandweit im gesamten Nahverkehr.