Neuer Rentenreport In der Eifel gibt es am wenigsten Geld: Region Trier ist beim Rentenniveau mehrfach Schlusslicht

Die Region Trier liegt bei der durchschnittlichen Rente landesweit gleich dreimal auf dem letzten Platz. Das geht aus dem neuen Rentenreport 2023 hervor, den der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland (DGB) am Dienstag in Mainz vorgestellt hat. Demnach erhielten Neurentner im Eifelkreis Bitburg-Prüm 2022 mit 898 Euro den niedrigsten Durchschnittsbetrag im ganzen Land. Spitzenreiter ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 1219 Euro. In Rheinland-Pfalz lebten im vergangenen Jahr fast eine Million Rentnerinnen und Rentner.