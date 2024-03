Arbeitskampf geht weiter Busfahrer streiken erneut: Auch Region betroffen

Laut Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider haben die in der Gewerkschaft organisierten Beschäftigte des privaten Busgewerbes bei der Urabstimmung zu 99 Prozent für sogenannte Erzwingungsstreiks gestimmt. Der Streikaufruf erfolgte kurz vor 10 Uhr am Montagmorgen. Die Fahrer, die sich am Arbeitskampf beteiligen, waren dazu aufgerufen, ihren Dienst – auch während einer Busfahrt – an der nächsten Haltestelle zu beenden und mit dem Bus zurück zum jeweiligen Betriebshof zurückzufahren. Das kann bedeuten, dass in den betroffenen Regionen heute Mittag der Schülerverkehr ausfallen kann. Eltern müssen damit kurzfristig die Rückfahrt ihrer Kinder nach Hause organisieren.