Autobahn-Gesellschaft investiert Millionen Diese Autobahnen und Brücken in der Region Trier werden saniert – und dann sind sie fertig

Gute und zugleich schlechte Nachrichten für alle Luxemburg-Pendler: Die Sanierung der maroden Autobahn A64 zwischen der luxemburgischen Grenze und der Ehranger Brücke ist auch in diesem Jahr eines der aufwendigsten Straßenbauprojekte in der Region Trier. Nach Angaben der für die Brücken und Straßen des Bundes zuständigen Autobahn GmbH fließen in diesem Jahr rund 150 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau des rheinland-pfälzischen Autobahnnetzes. Die Sanierung des nördlich von Trier verlaufenden Teilstücks der A64 zählte schon im letzten Jahr dazu. In einem Zeitraum von sechs Jahren soll die komplette Fahrbahn auf einer Länge von zwölf Kilometern erneuert werden. Der erste Bauabschnitt zwischen der Grenze und der Anschlussstelle Trier soll bis September nächsten Jahres fertiggestellt sein, die restlichen beiden Bauabschnitte sollen bis Ende 2029 folgen.