Sediert, erdrosselt und verscharrt Einer der spektakulärsten Kriminalfälle in der Region Trier wird wiederbelebt

Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Region Trier gerät in den nächsten Tagen noch einmal in den Fokus der Öffentlichkeit: Die ZDF-Sendung Aktenzeichen gelöst berichtet am Mittwochabend (20.15 Uhr) über ein Gewaltverbrechen, das beinahe nie entdeckt worden wäre. Und die Schilderung des Falls erschien zunächst so, dass die ermittelnden Polizisten zunächst eher an einen schlechten Scherz dachten als an ein reales Verbrechen.