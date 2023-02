Nahverkehr : Das 49-Euro-Ticket kommt im Mai: Das müssen Bus- und Bahnfahrer in der Region nun wissen

Trier Voraussichtlich ab April wird das neue 49-Euro-Ticket in der Region Trier verkauft werden. Angeboten wird es allerdings nur als digitale Fahrkarte. Daran gibt es Kritik.

Vier Monate sind vergangen, seit es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Mit dem Billig-Ticket konnten drei Monate lang von Juli bis Ende September alle Busse und Bahnen im Nahverkehr bundesweit genutzt werden. Und das nutzten viele. Die Züge auch in der Region waren vor allem an den Wochenenden überfüllt. Es kam zu vielen Verspätungen, Züge fielen aus.

Seit Ende vergangener Woche steht nun fest, das sogenannte Deutschlandticket kommt. Und zwar ab 1. Mai. Es soll 49 Euro kosten und jeweils für einen Monat im gesamten Nahverkehr in Deutschland gültig sein. Bund und Ländern vereinbarten, dass die Bundesregierung den Ländern für das Ticket 1,5 Milliarden Euro jeweils für die Jahre 2023 bis 2025 zusätzlich zur Verfügung stellt. Etwaige Mehrkosten, die den Unternehmen in diesem Jahr durch Mindereinnahmen entstehen, werden Bund und Länder je zur Hälfte tragen.

49-Euro-Ticket soll es nicht auf Papier geben

Ab April soll Deutschland-Ticket verkauft werden

Man empfehle den Nutzern in der Region das Deutschlandticket in der VRT-App zu kaufen, „damit das Geld schnell bei den hier zuständigen Busunternehmen ankommt“. Denn es sei noch nicht absehbar, wann die bundesweiten Einnahmen des Deutschlandtickets an die Verkehrsunternehmen in Deutschland verteilt werden. Zudem informiere die VRT-App auch über lokale, baustellenbedingte Fahrplanänderungen. Zukünftig soll über die App auch Echtzeit-Informationen über den Linienverkehr in der Region weitergegeben werden.