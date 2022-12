Blitzeis auf den Straßen : Glatteisgefahr am Montagmorgen: Vorsicht, wenn ihr aus dem Haus geht

Symbolbild Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Update Region Trier Stellenweise „eisglatt“: Fußgänger und Autofahrer sollten am Morgen besondere Vorsicht walten lassen. Und so mancher Bus fährt gar nicht los.

Weiterleiten Drucken Von TV REDAKTION und Miguel Castro

Am Montagmorgen ist es in der Region Trier glatt. Wege und Bürgersteige könnten für Fahrzeuge, Radfahrerinnen und Radfahrer und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich sein.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für den Montagmorgen vor Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Erst zum Montagvormittag hin entspanne sich die Situation allmählich, so der Wetterdienst. Für die Eifel gilt eine Warnung bis mindestens 10 Uhr.

Auf den Straßen blieb es am Morgen zunächst „weitestgehend unproblematisch“, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Es sei „eisglatt“ auf Nebenstrecken in der Stadt Trier und in Höhenlagen, die Hauptstrecken seien gestreut. Bis zum Montagmorgen gab es infolge Glätte fünf Unfälle - in einem Fall, im Bereich Idar-Oberstein, wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt bei allen Unfällen etwa 5500 Euro.

Eine Straße am Montagmorgen in Trier-Filsch Foto: TV/Thomas Roth

In ganz Rheinland-Pfalz gab es in der Nacht 33 Unfälle aufgrund von Glatteis - dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Der Großteil der Unfälle passierte in Koblenz und Trier, wie ein Sprechers des Lagezentrums sagte. Wegen des Unwetters kam es demnach zu Zusammenstößen von Fahrzeugen auf den rutschigen Straßen. Teils prallten die Autos auch gegen Leitplanken. Der Gesamtschaden aller Unfälle lag bei etwa 83 000 Euro.

Stadt Trier: Aufpassen am Montagmorgen

Die Stadt Trier hatte in einer Pressemitteilung alle Menschen gebeten, die in der Nacht zum Montag und am Wochenbeginn in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto und Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht.

Der städtische Winterdienst werde sich laut Stadt Trier zunächst auf für den Verkehr wichtige Durchgangsstraßen, Steigungen und Gefällstrecken konzentrieren. In Trier seien das etwa 250 Kilometer von insgesamt 560 Kilometern Straßen und Wegen im Streuplan. Die Stadt weist daher noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Wege vor Häusern und Wohnungen oder zu Grundstücken von den Anliegern gestreut werden müssen.

Laut der Straßenreinigungssatzung ist der Winterdienst auf Gehwegen so zu leisten, dass Gehwege und Gehstreifen auf Fahrbahnen während der üblichen Verkehrszeit für Fußgänger ohne Gefahr nutzbar sind. Die übliche Verkehrszeit beginnt werktags um 7 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr und sie endet jeweils um 21 Uhr. Als Streumaterial sind Sand, Streusalz, feine Asche, Sägemehl oder andere geeignete Stoffe zu verwenden.