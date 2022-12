Blitzeis auf den Straßen : Region Trier: Glatteisgefahr am Montagmorgen

Update Region Trier Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Wochenstart vor gefrierendem Regen. Autofahrer in der Region Trier sollten am Morgen besondere Vorsicht walten lassen.

Am Montagmorgen kann es in der Region Trier möglicherweise gefährlich glatt werden. Grund ist, dass von Westen wärmeres Wetter mit Regen in Richtung der Region Trier zieht. Wenn der Regen auf gefrorenen Boden fällt, entsteht Blitzeis. Eis auf Straßen, Wegen und Bürgersteigen ist für Fahrzeuge, Radfahrerinnen und Radfahrer und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sehr gefährlich.

Die Stadt Trier hat in einer Pressemitteilung alle Menschen gebeten, die in der Nacht zum Montag und am Wochenbeginn in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto und Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht.