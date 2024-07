Zensus 2022 Rund die Hälfte der Häuser in der Region heizt mit Öl - das kann teuer werden

Trier · Die neuen Zensus-Daten zeigen, welch große Rolle Ölheizungen in der Region weiterhin spielen. Dabei wird Heizen mit Öl deutlich teurer in den nächsten Jahren. Wie sehr steigen die Preise? Und was ist mit den Alternativen?

01.07.2024 , 11:23 Uhr

Noch immer bollern in etwa der Hälfte der regionalen Keller Ölheizungen. Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich