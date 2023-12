Das schont den Geldbeutel In diesen Kommunen sinken die Müllgebühren bald

Trier · Für viele Verbraucher in der Region wird die Müllentsorgung im kommenden Jahr deutlich billiger. Entsprechende Pläne hat der Abfallzweckverband am Dienstagabend abgesegnet. Wir sagen, wer in welcher Höhe von der Gebührensenkung profitiert.

14.12.2023 , 11:49 Uhr

Ab kommenden Jahr wird die Müllentsorgung für viele Verbraucher in der Region Trier preiswerter. Foto: dpa

Vorweihnachtliche Bescherung für die regionalen Verbraucher: Die Müllgebühren werden im nächsten Jahr in vielen Kommunen deutlich gesenkt. Das hat am Dienstagabend die Verbandsversammlung des regionalen Abfallzweckverbands (ART) beschlossen. Über entsprechende Pläne hatte unsere Redaktion exklusiv schon in der vergangenen Woche berichtet.