Regenerative Energie Diese Karte verrät es: Wo wird in der Region die meiste Solarenergie pro Kopf produziert?

Gemessen an der reinen Anzahl aller Anlagen hat sich Trier mit 1824 Anlagen Platz eins gesichert, gefolgt von Wittlich mit 796 Anlagen und Konz auf Platz drei mit 693 Anlagen. Bei der Datenanalyse fanden wir nur fünf Orte in der Region, in der es am Stichtag unserer Datenerhebung am 18. Juli noch keine Photovoltaikanlagen (geplant oder in Betrieb) gab, so etwa Dierfeld, Feilsdorf oder Hamm.