Tarifkonflikt geht weiter Schon wieder streiken Busfahrer in der Region – Fahrgäste genervt

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche werden Busse in der Region nicht fahren, weil Fahrer streiken. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der privaten Unternehmen DB Regio Bus Mitte in Mehren (Vulkaneifel) und Moselbahn am Montag zum Ausstand aufgerufen. Der Streik beginnt laut Gewerkschaft um 3 Uhr und endet zum Schichtende am Montagabend. Damit dürften vor allem rund um Daun und zwischen Trier und Neumagen-Drohn viele Busse ausfallen. Erneut ist davon auch der Schülerverkehr betroffen. Bereits am vergangenen Mittwoch hat es einen ganztägigen Streik bei privaten Busunternehmen in der Region gegeben. Seit Januar hat es bereits mehrere Tage streikbedingte Busausfälle gegeben.