Regionale Bankenverbände schließen sich zusammen

Bettina Orlopp nimmt an der Hauptversammlung der Commerzbank teil. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Die privaten Banken in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vertreten ihre Interessen ab sofort in einem gemeinsamen Verband. Rückwirkend zum 1. Januar seien die Bankenverbände der drei Länder zum neuen Bankenverband Mitte verschmolzen worden, teilte der hessische Verband in Frankfurt am Main mit.

Die Mitglieder des Bankenverbands Hessen stimmten dem Zusammenschluss am Donnerstag zu.

„Effiziente Strukturen sind im heutigen Marktumfeld besonders wichtig“, sagte Commerzbank-Vorstandsmitglied Bettina Orlopp, die den Vorsitz des Bankenverbandes Mitte übernimmt. Der neue Bankenverband Mitte hat seinen Sitz in Frankfurt und vertritt nach eigenen Angaben mehr als 100 Mitgliedsinstitute mit nahezu 40 000 Beschäftigten.