Trier/Wittlich/Bitburg Der Einzelhandel rechnet kurz vor Weihnachten noch mit vielen Last-minute-Käufern und vollen Parkhäusern. Die Kassen der Geschäfte klingeln stärker als je zuvor.

Händler aus der Region fordern einen besseren öffentlichen Nahverkehr, damit Menschen von Mosel, Eifel, Hunsrück und den entlegenen Winkeln der Stadt ohne Stau und Parkchaos bequemer in die Stadt Trier fahren können. Georg Kern, Präsident des rheinland-pfälzischen Einzelhandelsverbands, moniert nach Wochen des Weihnachtsgeschäfts: „Die Erreichbarkeit der Stadt ist miserabel.“ Der Trierer fordert mehr Park-and-ride-Systeme, so dass Besucher ihre Autos an großen Parkplätzen abstellen und mit Bussen in die Stadt fahren können. Kostenlose Modelle hätten sich an den Adventssamstagen bewährt und seien gut angenommen worden, sagt Kern. Er regt auch an, über die Wiederbelebung der alten Straßenbahn in Trier nachzudenken, und verweist auf Vorbilder wie Luxemburg oder die Landeshauptstadt Mainz, die in den vergangenen Jahren die Tram und Mainzelbahn gebaut haben.