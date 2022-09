Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko : KfZ-Versicherung: So ändern sich die Regionalklassen in Rheinland-Pfalz

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Die Regionalklasse ist oft mit entscheidend dafür, wie viel KfZ-Versicherungen kosten. Durch die neue Zuteilung kann es auch für einige Autofahrer in der Region teurer werden.

Rund zehn Millionen Autofahrer mit reiner Kfz-Haftpflichtversicherung werden 2023 in eine höhere Regionalklasse eingestuft, für rund 5,5 Millionen geht es in eine niedrigere. Das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitgeteilt.

Der Verband errechnet jedes Jahr die Schadensbilanzen der gut 400 Zulassungsbezirke Deutschlands und teilt sie darauf basierend in Regionalklassen ein. Ganz allgemein gilt: Je niedriger die Einstufung, desto günstiger ist das für den Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern bestimmt wird. Durch eine Neuordnung der Klassengrenzen gibt es bei der Kfz-Haftpflicht diesmal vergleichsweise viele Änderungen.

Neue Regionalklassen in der Region für Haftpflicht

In der Region haben alle aus der Vulkaneifel Glück. Denn der Zulassungsbezirk Daun hat bei der Haftpflicht die beste Schadensbilanz in Rheinland-Pfalz und ist deshalb in die niedrigste Regionalklasse (1 von 12) herabgestuft worden. Auch der Zulassungsbezirk Bernkastel-Wittlich ist in die Regionalklasse 1 gesunken.

Teurer kann es dagegen für Autofahrer aus dem Zulassungsbezirk Bitburg-Prüm werden, der in die Regionalklasse 2 hochgestuft wurde. Die Regionalklasse im Zulassungsbezirk Trier bleibt bei 4 und ist damit in der Region vergleichsweise hoch. Im Bundesvergleich liegt Trier allerdings bei der Schadensbilanz in der Haftpflicht genauso wie die anderen Zulassungsbezirke der Region unter dem Durchschnitt.

Deutschlandweit gilt in in 101 Zulassungsbezirken eine höhere Regionalklasse. In 67 Bezirken ist sie kommendes Jahr niedriger. Für die übrigen 244 Bezirke und damit 26,8 Millionen Halter mit einer Kfz-Haftpflicht bleibt die Regionalklasse gleich.

Neue Regionalklassen in der Region für Voll- und Teilkasko

Auch für Kasko-Policen gibt es Regionalklassen – hier ändert sich 2023 etwas weniger als bei der Haftpflicht. In der Region ist die neue Einteilung wie folgt:

Zulassungsbezirk Trier : Vollkasko 4 von 9 (bleibt gleich), Teilkasko 8 von 16 (gestiegen)

: Vollkasko 4 von 9 (bleibt gleich), Teilkasko 8 von 16 (gestiegen) Zulassungsbezirk Bernkastel-Wittlich : Vollkasko 5 (bleibt gleich), Teilkasko 11 (gesunken)

: Vollkasko 5 (bleibt gleich), Teilkasko 11 (gesunken) Zulassungsbezirk Bitburg-Prüm : Vollkasko 7 (bleibt gleich), Teilkasko 12 (gestiegen)

: Vollkasko 7 (bleibt gleich), Teilkasko 12 (gestiegen) Zulassungsbezirk Daun: Vollkasko 7 (gestiegen), Teilkasko 13 (bleibt gleich)

Alle Angaben beruhen auf dem Verbraucherportal des GDV.