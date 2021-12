Regnerisch zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland trübes und unbeständiges Wetter. Am Montag sei es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während der Regen zunächst nach Nordosten abziehe, kämen am Nachmittag von Südwesten her neue Regenwolken heran. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge am Montag auf maximal fünf bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD starke Bewölkung und Niederschläge mit Tiefstwerten von sechs bis zwei Grad. Am Dienstag sei es stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnerisch. Die Höchstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen sieben und elf Grad. Die DWD-Meteorologen sagen mäßigen, teils stark böigen Wind aus Südwest vorher.

(dpa)