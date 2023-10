DWD Regnerisches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach · Bewölktes und teilweise regnerisches Wetter ist in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu erwarten. Am Donnerstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zunächst meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte.

18.10.2023, 12:43 Uhr

Im Tagesverlauf regnet es von Südwesten verbreitet, bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es wechselhaft, streckenweise fällt leichter bis mäßiger Regen. Es kühlt auf 13 bis 10 Grad ab. Am Freitag ist es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 bis 16 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, im Bergland örtlich mit starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen fallen in der Nacht zum Samstag auf 12 bis 8 Grad. Es kann auch wieder regnen. © dpa-infocom, dpa:231018-99-609264/2

(dpa)