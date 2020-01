Reh unter Auto eingeklemmt: Feuerwehr rettet Tier

Oppenheim Die Freiwillige Feuerwehr im rheinhessischen Oppenheim hat am Freitag ein Reh aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier sei in der Nähe des Hallenbades vermutlich zunächst einem fahrenden Pkw ausgewichen und dann unter einen parkenden Wagen geraten, sagte eine Polizeisprecherin in Oppenheim.

