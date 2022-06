Autoindustrie : Rehlinger bezweifelt faire Entscheidung von Ford

Saarbrücken Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bezweifelt, dass der Autokonzern Ford fair über die Zukunft des Ford-Werkes in Saarlouis entscheidet. „Ich bin heute der festen Überzeugung, dass es uns gelungen ist, das bessere Angebot auf den Tisch zu legen“, sagte sie am Mittwoch im Plenum des Saar-Landtages.

Rehlinger sagte, sie habe „Zweifel, ob wir uns in diesem fairen Verfahren je befunden haben“, bei dem die Wirtschaftlichkeit wirklich das entscheidende Kriterium sei. Das Saarland habe Ford zuletzt ein „ausformulierte, erklärtes, konkretisiertes“ Paket für den Erhalt des Standortes Saarlouis vorgelegt. Dieses habe sich „in einer Größenordnung, die näher an einer Milliarde als an 500 Millionen Euro liegt“ bewegt. Man habe auch dieses Paket gerne erklären wollen: „Wir hatten nur den Eindruck, manchmal wollte es niemand wissen. Ich hatte den Eindruck, man wollte gar nicht genau hören, was wir alles im Gepäck haben, weil es vielleicht Vorfestlegungen stört.“