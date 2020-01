Rehlinger: Brexit ist kein Grund für „Schockstarre“

Anke Rehlinger (SPD), Verkehrsministerin im Saarland. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Saarbrücken Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist nach Ansicht der saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) kein Grund, in „Schockstarre“ zu verfallen. „Der Brexit ist und bleibt eine politische und wirtschaftliche Dummheit - sowohl für Großbritannien als auch für ganz Europa“, sagte sie am Donnerstag vor dem britischen EU-Austritt am Freitag.



Auch für die exportstarke Saar-Wirtschaft sei der Brexit „ein harter Schlag“.

Allerdings hätten sich Umsatzeinbußen etwa in der Automobilindustrie bereits in Teilen eingestellt, die meisten Unternehmen hätten sich vorbereitet und neue Absatzmärkte gesucht. Durch die Übergangsphase bis Ende 2020 werde sich zunächst nichts ändern, da in Großbritannien bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin EU-Recht gelte.