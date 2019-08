Rehlinger: „Die SPD muss deutlicher und mutiger werden“

Saarbrücken Die SPD muss nach Ansicht der saarländischen Parteivorsitzenden Anke Rehlinger „deutlicher und mutiger“ werden. „Daran müssen wir konsequent arbeiten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

„Ich wünsche mir außerdem von meiner Partei ein wenig mehr Zuversicht, Zukunftsoptimismus und gute Laune.“ Am Mittwoch (4. September) geht in Saarbrücken die erste von 23 Regionalkonferenzen zur Wahl des neuen SPD-Parteivorsitzes über die Bühne. Es gibt mehrere Kandidatenduos, die genaue Zahl steht erst nach Ende der Bewerbungsfrist an diesem Sonntag fest.