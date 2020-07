Rehlinger: EU-Ratspräsidentschaft für Stahlindustrie nutzen

Anke Rehlinger sitzt auf einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll nach dem Willen der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) auch für die heimische Stahlindustrie genutzt werden. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sie Schritte „zur Sicherstellung gleicher Wettbewerbsverhältnisse im Stahlsektor“ vorgeschlagen, teilte das Ministerium am Sonntag mit.

